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حاتم عمور يطرب المغاربة فى مهرجان إفران

السبت 27/يوليه/2019 - 09:38 م
حاتم عمور يطرب المغاربة فى مهرجان إفران
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الفجر الفني
 
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أبهر المطرب المغربي حاتم عمور جمهوره ومحبيه حين بدأ سهرته الغنائية المطولة بمهرجان إفران الموسيقى الدولى بأغنيته الشهيرة "لامور باقي حاكمني"، أمام 50 ألف متفرج استمتعوا بأغانيه طوال أكثر من ساعة ونصف الساعة، قدم خلالها مجموعة من أفضل أغانيه مثل "حسدونا" و"آخر مرة" و"بلا عنوان" خلال المهرجان الدولي لمدينة إفران الجبلية الذي عاد هذا العام بنسخته الرابعة، مستمرا على مدار ثمانية أيام متواصلة، محتضنا نخبة من النجوم العرب والمغاربة، منهم دنيا بطمة وزهير البهاوي والعراقي ماجد المهندس الذى اختتم سهرة عمور الإفرانية. 
 

ومن ناحية أخرى يضع حاتم عمور حاليا لمساته الموسيقية الأخيرة على مشروع أجدد أغانيه "قلبك يمشي لحاله"، والذى يستعد لإطلاقها بشكل فيديو كليب مصور مطلع أغسطس، وتم تصوير الكليب في لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية. 
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