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مفاجأة.. الزمالك يخطط لضم مهاجم الوحدة السابق

السبت 27/يوليه/2019 - 09:35 م
مفاجأة.. الزمالك يخطط لضم مهاجم الوحدة السابق
مراد باتنا
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أميرة فطيم
 
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أشارت تقارير صحفية إلى سعي إدارة نادي الزمالك، إلى ضم المغربي مراد باتنا، مهاجم الوحدة الإماراتي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وكشفت صحيفة "العين" الإماراتية أن إدارة نادي الزمالك ترغب في التعاقد مع باتنا، بعدما فسخ اللاعب عقده مع النادي الإماراتي.


وكان الوحدة قد استبعد باتنا في فبراير الماضي، من قائمة الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا 2019، بطلب من الجهاز الفني، بقيادة الهولندي هينك تين كات، مدرب الفريق السابق؛ بعدما اتضح أن اللاعب ادعى الإصابة في مباراة الوحدة أمام الوصل في دوري الخليج العربي الإماراتي.


وشارك باتنا مع الوحدة في 33 مباراة، سجل خلالها 17 هدفا وصنع 20 آخرين.

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