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الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في صعدة

السبت 27/يوليه/2019 - 09:32 م
الجيش اليمني يكبد ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في صعدة
الجيش اليمني
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وكالات
 
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أعلن الجيش اليمني، مساء السبت، إحراز تقدم ميداني جديد في مديرية باقم شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيا الحوثي الإرهابية، أقصى شمال البلاد.

وقال أركان حرب محور "علب"، قائد اللواء التاسع مشاة، العميد أديب الشهاب، إن قوات الجيش الوطني، حررت تبة "نايف" الاستراتيجية، بمديرية باقم، وعددًا من المواقع المحيطة بها، عقب مواجهات عنيفة خاضتها مع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأكد الشهاب، أن عناصر ميليشيا الحوثي لاذوا بالفرار، بعد تكبدهم قتلى وجرحى في صفوفها، علاوة على تدمير عدد من الآليات والعربات التابعة لها، حسبما صرح للموقع الرسمي للجيش اليمني، لافتًا إلى استمرار العمليات العسكرية للجيش الوطني في مديرية باقم، حتى الوصول إلى مركز المديرية، وتطهيرها من الميليشيا الحوثية.

في ذات السياق، دمر طيران تحالف دعم الشرعية، عربة عسكرية للميليشيات الحوثية كانت تنقل تعزيزات بشرية في وادي الغول القريب من مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة، ما أدى إلى مصرع جميع من كانوا على متنها. 
ونشر المركز الإعلامي لمحور «كتاف» مقطعًا مصورًا يوضح لحظة ودقة الاستهداف. 

إلى ذلك، دمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، السبت، آليات قتالية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة حجة شمال غرب البلاد. وشنت مقاتلات التحالف ثلاث غارات جوية على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في مديرية عبس (شمال حجة)، أسفرت عن تدمير منصة لإطلاق صواريخ الكاتيوشا في منطقة «البِداح» بمديرية عبس، بالإضافة إلى مقتل عدد من عناصر الميليشيات الإرهابية.

واستهدفت مقاتلات التحالف أيضًا، تجمعات حوثية، في قرية «المغاربة» الواقعة غرب منطقة بني حسن في المديرية ذاتها، ودمرت أسلحة متوسطة تابعة للميليشيا في قرية «بني أحمد»، فيما استهدفت بغارة أخرى عربة تابعة للحوثيين، كانت تُقل تعزيزات قتالية.

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