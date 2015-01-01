قبل القمة 118.. نادي الشيخ يزيد يعيد أجواء كأس الأمم الإفريقية

نادي الشيخ زايد يعيد أجواء أمم إفريقيا





دعا مجلس إدارة نادي الشيخ زايد الرياضي، أعضاء الجمعية العمومية، للحضور غدًا الأحد، إلى مقر النادي، من أجل متابعة لقاء القمة 118 بين الأهلي والزمالك، والمقرر له مساءً في ختام مباريات مسابقة الدوري الممتاز.





وقال فكري الهواري، رئيس النادي، إن الإدارة استغلت لقاء القمة وما ينتظرها من متابعة جماهيرية كبيرة، لإعادة أجواء بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي استضافتها مصر يوليو الجاري.





وأوضح الهواري، أن الإدارة المختصة أعدت شاشات عملاقة لإذاعة المباراة كما كان معتادًا في مواجهات بطولة كأس الأمم الأخيرة، وأصبحت جاهزة لاستقبال أكبر عدد من عشاق القطبين.