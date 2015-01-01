نشرة أخبار منتصف الليل.. 5 مرشحين لخلافة "لاجارد" في قيادة صندوق النقد الدولي

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ تأجيل أولي جلسات محاكمة المتهمين بـ "قتل طالب الرحاب" لـ27 أكتوبر، فضلًا عن 5 مرشحين لخلافة "لاجارد" في قيادة صندوق النقد الدولي.





اعتمدت وزارة الأوقاف اليوم السبت، تعيين عدد 442 إمامًا وخطيبًا جديدًا من الناجحين بمسابقة الأئمة رقم 1 لسنة 2016.





قال النائب العام النيجيرى، لرويترز اليوم السبت إن محكمة منحت الحكومة الإذن لتصنيف جماعة شيعية محلية منظمة إرهابية.





ويقوم أعضاء الحركة الإسلامية الشيعية فى نيجيريا بمسيرات فى العاصمة أبوجا مطالبين بالإفراج عن زعيمهم إبراهيم زكزكى المحتجز منذ عام 2015 رغم صدور أمر قضائى بالإفراج عنه، وكثيرا ما تتحول الاحتجاجات إلى أعمال عنف.





قال مسؤول فرنسي إن حكومات الاتحاد الأوروبي تعمل على اختيار مرشح أوروبي واحد من قائمة تضم خمسة مرشحين لخلافة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".





أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، أولي جلسات محاكمة المتهم أشرف حامد على وابنته حبيبة و6 متهمين آخرين لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "مقتل طالب الرحاب"، لجلسة 27 أكتوبر لسماع الشهود.



