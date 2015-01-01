كيف تطورات حالة الإعلامية فجر السعيد الصحية؟

دخلت الإعلامية الكويتة فجر السعيد إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى مبارك الكبير، بعد أجرائها عملية جراحية في مستشفى خاص بضاحية صباح السالم بعد إصابتها بنزيف حاد، ذلك وسط دعوات من المقربين متها بالشفاء العاجل .





تحويل مسار

كشفت النجمة الإماراتية أحلام عن تفاصيل الأزمة الصحية التى تعرضت له الإعلامية فجر السعيد، واضطرت لإجراء عملية جراحية بعد إصابتها بنزيف حاد دخلت على إثره العناية المركزة.





وقالت أحلام: فجر السعيد دخلت غرفة العمليات في مستشفى خاص فى الكويت وأجرت عملية باي باس "تحويل مسار" وبعد العملية بيومين أصابها تسريب من العملية ولأن المستشفى ما اكتشفوا التسريب للأسف إلا بعد يومين أدى التسريب إلى تسمم حاد في الدم، أثرت على الوظائف الحيوية.





وأضافت أحلام: استدعى ذلك إلى نقلها مستشفى مبارك الكبير، والشكر الكبير أولاً لله تعالى ثم لهم على كل الرعاية التى وجدتها هناك، والشكر للدكتور علي الموسوي اللى ما تركها ثانيه وكل المستشفى، وكان يطمنا عليها كل شوي لأن ممنوع عنها الزيارة.





وتابعت أحلام: شكرا لكل الناس اللي يدعون لها ويسألون عنها من كل مكان، الحمد لله اليوم هي تتقبل العلاج بشكل بطيء ولكن أفضل بكثير من حالتها الحرجة من يومين فقط ادعوا لها.





نزيف بالمعدة

نشرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة للإعلامية الكويتية فجر السعيد، لتوضح حقيقة الحالة الصحية لها، بعد انتشار أخبار تفيد نقلها للمستشفى.





وكتبت مي: "كفى شائعات، كثر التأليف وترويج وتلفيق الاكاذيب حول الحالة الصحية للإعلامية فجر السعيد (أم عثمان)، فلم يتعرض قلبها لأزمة أو توقف وليست بغيبوبة، فقط تعرضت لنزيف بالمعدة وليس بالدماغ مثل ما أشيع".





وأضافت مي: "بدأت حالتها في التحسن وإن شاء الله خلال الأيام القادمة ستخرج من العناية المركزة".





استقرار حالتها

طمأنت الإعلامية فجر السعيد محبيها ومتابعيها، منذ قليل، بعد أن نشرت بوست على حسابها في الإنستغرام أوضحت فيه ما يتداول عمّا تعرّضت له وبينت مدى تطور حالتها الصحية.





وذكرت في حسابها: تم تداول في الآونة الأخيرة أخبار غير صحيحة عن حالة الكاتبة فجر السعيد ولذلك وجب التنويه بأن حالتها مستقرة وفي تحسن ملحوظ وتحظى باهتمام الطاقم الطبي المشرف على حالتها في المستشفى ومن كبار المسؤولين.





في سياق متصل، أعلن المحامي الكويتي سعود السبيعي، زوج الإعلامية فجر السعيد، أن حالة زوجته الصحية بدأت تستقر وفق ما بينه الأطباء.





وقال المحامي السبيعي ”إن ما حدث لزوجته هو "تسريب" بعد العملية الجراحية، ما أدى إلى تسمم وربكة في وظائف أعضاء الجسم“، نافيًا توقف قلبها وفق ما ذكره بعض النشطاء في وقت سابق، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.





وأوضح السبيعي، وهو مستشار سياسي سابق لرئيس مجلس الأمة، أنه ”لا يمكن الجزم بأن ما تعرضت له زوجته هو خطأ طبي، لكن سيتم اتضاح الرؤية خلال 3 إلى 4 أيام“، مشيِدًا بالاهتمام الطبي بزوجته في مستشفى مبارك الكبير.





الشفاء العاجل

توجه عدد من نجوم الفن بالدعاء إلى الله متمنين الشفاء العاجل للإعلامية الكويتية فجر السعيد، بعد تعرضها لنزيف حاد أدى لتوقف قلبها أثناء إجرائها عملية جراحية فى أحد المستشفيات.





ونشر الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك"، صورة لها وعلق عليها، "الإعلامية الكبيرة والصديقة العزيزة فجر السعيد كل الأمنيات والتمنيات القلبية بالشفاء العاجل وعودتك السريعة لكل محبيك، اللهم تقبل منى دعائى ورجائى يارب العالمين".





وطالبت الفنانة أصالة جمهورها بالدعاء لفجر السعيد بأن يشفيها الله ويعافيها ويخرجها من هذا الضيق، ونشرت عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام" قائلة، "أقسم بمن خلقنى وخلق من أحببتهم جميعا إننى أدعو الله من كل قلبى أن يشفيها ويعافيها وأرجو من كل من يقرأ كلامى أن يفعل مثلى لا أحمل لها فى قلبى إلا الدعاء لرب العالمين أن يخرجها من هذا الضيق ويعافيها ويعافى كل مريض فى أى أرض كان ومهما كان".





ونشرت الفنانة عبير صبرى، عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام"، صورة لفجر متمنية لها الشفاء وعلقت عليها، "الإعلامية فجر السعيد شفاكى الله وعافاكى ربنا يقومك بالسلامة لأهلك ومحبيك هى بالمستشفى بالعناية المركزة تتلقى العلاج ادعولها بالشفاء ".





كما نشرت الفنانة أحلام صورة لفجر السعيد عبر حسابها الرسمى على تويتر علقت عليها، "يارب اشفيها شفاءً لا يغادر سقما استودعتك الرحمن اللى عينه لاتسهى ولا تنام امنتكم ادعوا لها".







