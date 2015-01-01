ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مواجهة نارية بين الإسماعيلي وأهلي بني غازي في البطولة العربية

السبت 27/يوليه/2019 - 08:36 م
مواجهة نارية بين الإسماعيلي وأهلي بني غازي في البطولة العربية
الاسماعيلي
Advertisements
طباعة
احمد كابو
 
Advertisements
عقب إعلان قرعة كاس الأندية العربية الأبطال التى أسفرت عن مواجهة الإسماعيلى مع أهلى بنغازى الليبى، أجرى اسماعيلى لايف اتصالا هاتفيا بالكابتن أدهم السلحدار المدرب العام للدراويش.

السلحدار أكد أن فريق أهلى بنغازى من الفرق القوية التى تشارك باستمرار بدورى أبطال أفريقيا والبطولة العربية وأنه يعلم الكثير عن الكرة الليبية حيث تولى قيادة عدد من فرق ليبيا من قبل.

وأضاف السلحدار ان أهلى بنغازى من الأندية التى تمتاز بالتعاقد مع لاعبين اجانب على مستوى فنى متميز بالإضافة لامتلاكه لاعبين محليين على مستوى جيد.

وأشار نجم الدراويش الحاصل على بطولة الدورى المصرى مع الإسماعيلى عام ٩٠ إلى أن الإسماعيلى أيضا فريق كبير وعظيم وهناك تنسيق بين الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر وصبرى المنياوى مدير الكرة وإدارة النادى لتلبية احتياجات الفريق الفنية خلال فترة الميركاتو الصيفية بجانب الخبرات المتواجدة بالفريق واللاعبين الصاعدين.

وأوضح السلحدار الذى فاز كلاعب مع الدراويش ببطولة كأس مصر عام ٩٧ ان الجهاز الفنى هدفه الرئيسى ان يعود الإسماعيلى للعب الكرة الجميلة التى يعشقها الجماهير فى الإسماعيلية ومصر والوطن العربى.

ووجه السلحدار رسالة لجماهير الدراويش مطالبهم بمساندة الفريق واللاعبين مهما حدث والوقوف خلف الكيان حتى لو هناك اختلافات فى وجهات النظر لان المحرك الرئيسى للنادى هم الجماهير مؤكدا أن الجهاز ترك الغالى والنفيث من أجل مهمة قيادة الدراويش ومن أجل عيون الجماهير والاسماعيلية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ريال مدريد - أسبانيا
3
x
انتهت
7
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
0
x
12:00
2
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
5
x
ركلات جزاء
6
انتر ميلان - إيطاليا
أستون فيلا -إنجلترا
4
x
1
تشارلتون أثلتيك - إنجلترا