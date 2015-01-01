مواجهة نارية بين الإسماعيلي وأهلي بني غازي في البطولة العربية

عقب إعلان قرعة كاس الأندية العربية الأبطال التى أسفرت عن مواجهة الإسماعيلى مع أهلى بنغازى الليبى، أجرى اسماعيلى لايف اتصالا هاتفيا بالكابتن أدهم السلحدار المدرب العام للدراويش.





السلحدار أكد أن فريق أهلى بنغازى من الفرق القوية التى تشارك باستمرار بدورى أبطال أفريقيا والبطولة العربية وأنه يعلم الكثير عن الكرة الليبية حيث تولى قيادة عدد من فرق ليبيا من قبل.





وأضاف السلحدار ان أهلى بنغازى من الأندية التى تمتاز بالتعاقد مع لاعبين اجانب على مستوى فنى متميز بالإضافة لامتلاكه لاعبين محليين على مستوى جيد.





وأشار نجم الدراويش الحاصل على بطولة الدورى المصرى مع الإسماعيلى عام ٩٠ إلى أن الإسماعيلى أيضا فريق كبير وعظيم وهناك تنسيق بين الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر وصبرى المنياوى مدير الكرة وإدارة النادى لتلبية احتياجات الفريق الفنية خلال فترة الميركاتو الصيفية بجانب الخبرات المتواجدة بالفريق واللاعبين الصاعدين.





وأوضح السلحدار الذى فاز كلاعب مع الدراويش ببطولة كأس مصر عام ٩٧ ان الجهاز الفنى هدفه الرئيسى ان يعود الإسماعيلى للعب الكرة الجميلة التى يعشقها الجماهير فى الإسماعيلية ومصر والوطن العربى.





ووجه السلحدار رسالة لجماهير الدراويش مطالبهم بمساندة الفريق واللاعبين مهما حدث والوقوف خلف الكيان حتى لو هناك اختلافات فى وجهات النظر لان المحرك الرئيسى للنادى هم الجماهير مؤكدا أن الجهاز ترك الغالى والنفيث من أجل مهمة قيادة الدراويش ومن أجل عيون الجماهير والاسماعيلية.



