5 مرشحين لخلافة "لاجارد" في قيادة صندوق النقد الدولي

قال مسؤول فرنسي إن حكومات الاتحاد الأوروبي تعمل على اختيار مرشح أوروبي واحد من قائمة تضم خمسة مرشحين لخلافة كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".





تضم القائمة حسب المسئول يروين ديسلبلوم الرئيس الهولندي السابق لمجلس وزراء مالية منطقة اليورو وناديا كالفينو وزيرة الاقتصاد الإسبانية وماريو سنتينو الرئيس البرتغالي لمجلس وزراء مالية اليورو وأولي رين محافظ البنك المركزي الفنلندي وكريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية للبنك الدولي.