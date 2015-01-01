أياكس يحصد كأس السوبر الهولندي بعد الفوز على إيندهوفن

حصد فريق أياكس، كأس السوبر الهولندى، بعد فوزه على نظيره فريق أيندهوفن، بنتيجة هدفين مقابل لاشئ، مساء اليوم السبت على ملعب "يوهان كرويف أرينا".





وبعد مرور 35 ثانية فقط على بداية المباراة، منح كاسبر دولبيرج التقدم مبكرا لفريق أياكس، بتسجيله الهدف الأول لينتهى الشوط الأول بهذه النتيجة.





وأضاف دالي بليند فى الشوط الثانى هدف أخر لأياكس فى الدقيقة 53 من زمن المباراة، من تسديدة قوية لم يقدر على حارس ايندهوفن التصدي لها.





وفاز أياكس بلقب كأس السوبر الهولندى، للمرة التاسعة فى تاريخه، وهو ثانى أكثر الفرق فى هولندا تتويجا باللقب خلف ايندهوفن صاحب الـ11 لقبا.





يذكر أن أياكس رفع رصيده إلى 8 ألقاب في كأس السوبر الهولندي، ليقترب أكثر من نادي ايندهوفن صاحب الرقم القياسي بـ11 لقبًا.