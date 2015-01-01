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محافظ الدقهلية يوافق على إعادة مزاولة النشاط لصيدليتين

السبت 27/يوليه/2019 - 08:26 م
محافظ الدقهلية يوافق على إعادة مزاولة النشاط لصيدليتين
ارشيفية
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محمد كشك
 
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وافق الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية على إعادة تشغيل وممارسة النشاط لصيدليتين بمدينة المنصورة إحداهما بامتداد شارع جيهان والأخرى بشارع جامع البستان لانقضاء مدة الغلق الإداري التي صدرت لهما.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا بغلق الصيدليتين بتاريخ 12 يونيو الماضي بناء على تقرير مرور إدارة التفتيش الصيدلي على عدد من الصيدليات في مدينة المنصورة،والذي قضى بإيقاف تشغيلها لمدة شهر بسبب عدم وجود مدير صيدلي.

ومن جهته قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة إن أصحاب الصيدليتين تقدما بطلبات لإعادة التشغيل، وبعد قيام مديرية الصحة بالتأكد من تلافي أسباب الغلق وتعيين مدير مسؤول لكل صيدلية وانقضاء فترة الغلق المقررة ومدتها شهر،وقرر محافظ الدقهلية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إعادة تشغيل الصيدليات المذكورة، مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفين والمقصرين.
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