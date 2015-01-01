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إيتو: هازارد يستحق الكرة الذهبية.. أنه قريب من ميسي

السبت 27/يوليه/2019 - 08:23 م
إيتو: هازارد يستحق الكرة الذهبية.. أنه قريب من ميسي
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منى العوضي
 
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تغنى الكاميروني صامويل إيتو نجم نادي برشلونة السابق، بمستوى إيدين هازارد مؤكداً أنه أتيحت له الفرصة للفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد انتقاله إلى ريال مدريد.


وقال إيتو، في تصريحات صحفية: "ريال مدريد وقع مع واحد من أفضل اللاعبين في العالم وهو إيدين هازارد، مستوى هازارد قريب من مستوى ميسي ولكن في كثير من الاحيان لا يتم تقييمه في مستواه الحقيقي".


وتابع نجم برشلونة السابق: "أتمنى له كل التوفيق وأنه يجعلنا نستمتع بكرة قدمه الجيدة، في ريال مدريد سيستمتعون به".


وأضاف: "على هازارد أن يفوز بجائزة الكرة الذهبية، لم يتم تقديره بشكل كافٍ ولكنه الآن في أحد أفضل الفرق في العالم".

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المزيد عن: هازارد ميسي كورة رياضة ايتو
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