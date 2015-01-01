إيتو: هازارد يستحق الكرة الذهبية.. أنه قريب من ميسي
السبت 27/يوليه/2019 - 08:23 م
منى العوضي
Advertisements
Advertisements
تغنى الكاميروني صامويل إيتو نجم نادي برشلونة السابق، بمستوى إيدين هازارد مؤكداً أنه أتيحت له الفرصة للفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد انتقاله إلى ريال مدريد.
وقال إيتو، في تصريحات صحفية: "ريال مدريد وقع مع واحد من أفضل اللاعبين في العالم وهو إيدين هازارد، مستوى هازارد قريب من مستوى ميسي ولكن في كثير من الاحيان لا يتم تقييمه في مستواه الحقيقي".
وتابع نجم برشلونة السابق: "أتمنى له كل التوفيق وأنه يجعلنا نستمتع بكرة قدمه الجيدة، في ريال مدريد سيستمتعون به".
وأضاف: "على هازارد أن يفوز بجائزة الكرة الذهبية، لم يتم تقديره بشكل كافٍ ولكنه الآن في أحد أفضل الفرق في العالم".
Advertisements
- كريستيانو يطمح لمعادلة رقم ميسي في مونديال الأندية
- هل ينضم صلاح إليهم؟.. 5 نجوم لم يتوجوا بجائزة أفضل لاعب في العالم
- لماذا لا يمكن تصنيف إيدين هازارد مع رونالدو وميسي؟
- 5 نجوم ظلمتهم الكرة الذهبية.. تعرف عليهم
- صراع الكرة الذهبية..هل تنحاز الجائزة الفرنسية لـ"جريزمان" بطل العالم؟
- محمد صلاح يخسر أول استفتاء جماهيري لصالح ميسي ورونالدو
- أبوتريكة يرد على تصريحات محمد صلاح لأول مرة
- أبوتريكة يكشف كواليس حواره مع محمد صلاح وبطولة يتمناها "الفرعون"
- أحلام وتحديات محمد صلاح في 2019