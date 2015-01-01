إيتو: هازارد يستحق الكرة الذهبية.. أنه قريب من ميسي

تغنى الكاميروني صامويل إيتو نجم نادي برشلونة السابق، بمستوى إيدين هازارد مؤكداً أنه أتيحت له الفرصة للفوز بجائزة الكرة الذهبية بعد انتقاله إلى ريال مدريد.





وقال إيتو، في تصريحات صحفية: "ريال مدريد وقع مع واحد من أفضل اللاعبين في العالم وهو إيدين هازارد، مستوى هازارد قريب من مستوى ميسي ولكن في كثير من الاحيان لا يتم تقييمه في مستواه الحقيقي".