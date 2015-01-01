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اتحاد جدة يبدأ الجزء الثاني من معسكره الخارجي بالأمارات

السبت 27/يوليه/2019 - 08:20 م
اتحاد جدة يبدأ الجزء الثاني من معسكره الخارجي بالأمارات
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أحمد صقر
 
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دخل الفريق الأول بنادي اتحاد جدة السعودي المرحلة الثانية من معسكره الإعدادي إستعدادا للموسم الجديد بمدينة دبي.

 

حيث أستهل الفريق معسكره بتدريبات من برنامج الإعدادي البدني للفريق، أجراة لاعبو الاتحاد بصالة الالعاب الرياضية بمقر إقامة البعثة بالامارات.

 

كما بدأ الفريق تدريباته المسائية منذ قليل، شمل مران جماعي على ملعب نادي الوصل الاماراتي.

 

جديرا بالذكر ان فريق الاتحاد كان يقيم معسكره ببريطانيا ولعب خلاله خمس مباريات ودية أمام كلا من "إيثرتون، بولتون، واندررز، وبوري، وليدز يونايتد".

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