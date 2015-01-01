ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مقتل عشرات الجنود في هجومين على قوات الأمن الباكستانية

السبت 27/يوليه/2019 - 08:20 م
مقتل عشرات الجنود في هجومين على قوات الأمن الباكستانية
ارشيفية
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements
قتل عشرة جنود على الأقل في هجومين منفصلين على قوات الأمن الباكستانية اليوم السبت.

وقتل ستة جنود في كمين استهدف مركبة عسكرية بالمناطق الجبلية الشمالية المتاخمة لأفغانستان. حسبما أفادت وكالة رويترز.

وقال الجيش في بيان إن: "إرهابيين على الجانب الآخر من الحدود" أطلقوا النار على دورية قرب منطقة جورباز في إقليم وزيرستان الشمالية.

وذكر الجيش أن الهجوم يأتي بعد مقتل أربعة مسؤولين أمنيين أثناء دورية بإقليم بلوخستان المضطرب بجنوب غرب البلاد يوم الجمعة في كمين نصبه متشددون مجهولون.

وأعلنت طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن كمين اليوم السبت. والحركة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن هجوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الميجر جنرال آصف غفورعلى تويتر : "تبذل قوى معادية جهودا مستميتة في الوقت الذي تنتقل فيه باكستان من الاستقرار إلى السلام الدائم. لقد حان الوقت أمام العالم لتسهيل السلام الإقليمي".

وتتبادل باكستان وأفغانستان اتهامات بإيواء جماعات متشددة تنفذ هجمات عبر الحدود.

يأتي الهجومان بعد أيام من اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ركز على دور باكستان في المساعدة في التوصل لتسوية سياسية تنهي الحرب التي تخوضها الولايات المتحدة في أفغانستان منذ 18 عاما.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الكأس الدولية للأبطال
ريال مدريد - أسبانيا
3
x
انتهت
7
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
كأس Rakuten
فيسيل كوبي - اليابان
0
x
12:00
2
برشلونة - أسبانيا
مباريات ودية
باريس سان جيرمان - فرنسا
5
x
ركلات جزاء
6
انتر ميلان - إيطاليا
أستون فيلا -إنجلترا
4
x
1
تشارلتون أثلتيك - إنجلترا