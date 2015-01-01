أحمد موسى لـ منتخب شباب مصر لكرة اليد: أرفعوا رؤوسكم عملتم المستحيل

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالأداء البطولي المشرف الذي قدمه منتخب شباب اليد خلال مبارياته بكأس العالم بإسبانيا، ونجاحه في التأهل إلى دور ربع النهائي.





وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت إن شباب منتخب كرة اليد يستحقون التكريم بعد وصولهم للمربع الذهبي، مشيرًا إلى أن هذا المنتخب لا يحصل على دعم، معلقًا: " مرتباتهم لا تساوي الإنجاز الذين حصلوا عليه ولايوجد دعم معنوي أو يسلط الإعلام الضوء عليهم عكس منتخب كرة القدم الذين يحصلون على كل شىء".





ووجه رسالة لمنتخب شباب مصر لكرة اليد عقب خسارته من منتخب فرنسا قائلًا: "أرفعوا رؤوسكم عملتم المستحيل.. ماتش فرنسا صعب جدا".





هذا وقد خسر منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس، من نظيره الفرنسى بنتيجة 35 33 فى إطار نصف نهائى كأس العالم المقام فى أسبانيا، ليخفق فى التأهل إلى لقاء تحديد صاحب اللقب.



