إنشاء أول جمعية متخصصة لرعاية المرضى النفسيين بالمدينة المنورة
السبت 27/يوليه/2019 - 08:09 م
الفجر السعودي
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أعلن المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم السبت، موافقته على إنشاء جمعية متخصصة لرعاية المرضى النفسيين "إيواء" بالمدينة المنورة.
وأوضح وزير العمل أن جمعية إيواء تهدف إلى خدمة المرضى النفسيين في الرعاية والإيواء والتأهيل، كما تعمل على توفير جميع الخدمات لهم.
ومن جانبه، أكد المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، أن هذه الجمعية تعج الأولى من نوعها المتخصصة في رعاية المرضى النفسيين بالمدينة.
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