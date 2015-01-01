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تربيير يكشف السبب الحقيقي وراء رحيله عن توتنهام

السبت 27/يوليه/2019 - 08:07 م
تربيير يكشف السبب الحقيقي وراء رحيله عن توتنهام
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عمر عبدالعزيز
 
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ألمح النجم الدولي البلجيكي كيران تريبيير إلى السبب الحقيقي وراء انتقاله من توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إلى أتليتيكو مدريد الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال مدافع الروخي بلانكوس الجديد في تصريحات صحفية: "أعتقدت بأنه حان الوَقت آنذاك لكي أمضِي الى الإمام".
 
وأضاف: "هُناك أُمُور حدثَت خَلف الكَواليس في توتنهام، لا أريد الخَوض في هذه الأمُور الآن لكن أضطرّيت أن أبْتعد مِنها و أَرحل".

وواصل: "ثقتي بنفسي كانت ولا زالت موجودة، لقد كنت أرتكب أخطاء ساذجة ولا داعي لها، ولقد حظيت بـ٤ أو ٥ أسابيع لكي أتأمل الموسم الماضي ككل، ومن حسن الحظ أن هذا الموسم انتهى وها أنا الآن في تحدٍ جديد".
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