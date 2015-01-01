وكيل تعليم كفرالشيخ تقرر تشكيل لجنة لعقد امتحان لطالب بالصف الثاني الثانوي لظروفه المرضية

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قررت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، تشكيل لجنة لعقد امتحان لطالب بالصف الثانى الثانوى الصناعى، نظرًا لظروف قهرية مرضية حتى لا يحسب هذا العام الدراسي، عام رسوب، جاء ذلك بعد أن علم وكيل الوزارة أن امتحانات النقل انتهت على مستوى الجمهورية، لتجفف دموع الام التى حملت مشكلة نجلها إلى اللقاء الجماهيرى الذي تغقده وكيل الوزارة بمكتبها.



كما شددت وكيل الوزارة، على موجه عام اللغة الانجليزية بادارة شرق كفر الشيخ على العمل على راحة المعلمين وحل مشاكلهم، معلنة رفضها للظلم والتقاعس من أي مسئول عن أداء الواجب المنوط به تجاه المعلمين وإلا فليفسح المجال لغيره.



كما قررت إعداد ملف جديد لتلميذة وقعت ضحية خلافات أسرية بين والديها، وعمد خلالها الأب إلى سحب ملف ابنته مما سيترتب عليه ضياع حقها فى التعليم، بعد أن حصلت الام على حضانة نجلتها.



واختتم اللقاء الجماهيري بمفاجئة الشيخ عبدالفتاح الدفراوي،من علماء الازهر الشريف،بتقديم شهادة تقدير باسم الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، وأهداها مصحفًا، نظرا لجهودها المبذولة لخدمة المواطنين والرقى بالعملية التعليمية بالمحافظة.