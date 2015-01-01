لاعب وسط بنى سويف ينتقل لصفوف دمياط
السبت 27/يوليه/2019 - 08:07 م
محمد الحسينى
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نجح مجلس إدارة دمياط أحد أندية القسم الثالث فى إتمام التعاقد مع أحمد معوض لاعب خط وسط بنى سويف فى صفقة انتقال حر .
ووقع اللاعب عقود إنتقاله لصفوف دمياط بحضور مسئولو النادى بجانب كرم مرسي المدير الفنى للفريق والذى أشاد بامكانيات اللاعب السويفي قبل التعاقد معه .
وكان معوض قد لعب بصفوف نادى تليفونات بنى سويف لمدة ٦ مواسم ونجح مع الفريق بالصعود للدورى الممتاز بجانب اللعب بصفوف أندية بنى سويف والشمس والمنيا .
ويستعد دمياط لإنهاء ملف التدعيمات بصفوف الفريق وذلك استعدادا لمنافسات دورى القسم الثالث والعودة سريعا للمشاركة بالقسم الثانى .
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