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إلغاء حفل الاستقبال الذي كانت سفارة المملكة المغربية بتونس تعتزم تنظيمه بمناسبة عيد العرش

السبت 27/يوليه/2019 - 08:08 م
إلغاء حفل الاستقبال الذي كانت سفارة المملكة المغربية بتونس تعتزم تنظيمه بمناسبة عيد العرش
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محمد وليد الجموسي
 
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على إثر وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، تقرر إلغاء حفل الاستقبال الذي كانت سفارة المملكة المغربية بتونس، تعتزم تنظيمه بمناسبة عيد العرش، وذلك وفق ما أوردت وكالة الانباء المغربية 'ومع' اليوم السبت.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية في بلاغ نقلته 'ومع' أنه ''وعلى إثر وفاة المشمول بعفو الله الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وفي إطار تقاسم مشاعر الحزن والتعاطف مع الجمهورية التونسية الشقيقة في الرزء العظيم الذي ألم بها وتماشيا مع العلاقات الأخوية والاستثنائية التي تجمع البلدين، تقرر، بتعليمات ملكية سامية، إلغاء حفل الإستقبال الذي كانت تعتزم تنظيمه سفارة المملكة المغربية بالجمهورية التونسية، وذلك يوم الثلاثاء 30 جويلية الجاري 2019 بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش المجيد''.
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