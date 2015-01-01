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مورو يشيع السبسي على الاقدام من قصر قرطاج الى الجلاز

السبت 27/يوليه/2019 - 08:06 م
مورو يشيع السبسي على الاقدام من قصر قرطاج الى الجلاز
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محمد وليد الجموسي
 
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 خرج النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو مشيا على الأقدام خلف جنازة الرئيس الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي التي انطلقت من قصر قرطاج باتجاه مقبرة الجلاز استجابة لرغبة الفقيد في وقت سابق حسب تصريحه لراديو موزاييك 
و رغم ارتفاع درجات الحرارة فان عبد الفتاح  مورو أصرّ علي المشي خلف جنازة الرئيس السبسي .
و قد عاشت تونس اليوم حدثا تاريخيا بتوديع  الباجي قايد السبسي و هو أول رئيس انتخب ديمقراطيا وبصفة مباشرة إلى مثواه الأخير في جنازة حضرها زعماء وشخصيات عالمية ودولية أثنوا على مسيرة الراحل السياسية وحنكته على رأس السلطة في بلد لا يزال في طريقه نحو بناء الديمقراطية.
و قد اصطف التونسيون بالآلاف لانتظار مرور موكب جنازة رئيسهم وإلقاء النظرة الأخيرة عليه.
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