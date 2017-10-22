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أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-7-2019

السبت 27/يوليه/2019 - 07:02 م
أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-7-2019
سعر الجنيه المصري أمام العملات الاجنبية
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الفجر الاقتصادي
 
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تعرض بوابة الفجر أخر تحديث لأسعار العملات مقابل الجنيه المصري  خلال تعاملات اليوم السبت 27-7-2019، وتشهد العملات حالة من التباين مقابل الجنيه المصري حالة من الاضطراب خلال تعاملات الفترة القلية الماضية حسب ما أظهرت مؤشرات موقع دولار لايف وجاءت الأسعار على النحو التالي:

اسعار العملات مقابل الجنيه اليوم 

سعر اليورو الأوروبى اليوم
استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، مقارنة بختام تعاملات أول أمس، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.36 للشراء، 18.62 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات أول أمس، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.62 جنيه للشراء، و20.83 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق أول أمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.4 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 54.31 جنيه للشراء، و 54.75 جنيه للبيع.
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