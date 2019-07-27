بيراميدز يحسم صفقة نجم منتخب أوغندا

أفادت صحف أوغندية عن إنهاء نادى بيراميدز التعاقد بشكل رسمي مع لاعب منتخب أوغندا ونادى كالمار السويدى عبده لوميلا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وجاء طلب التعاقد مع لوميلا من جانب المدير الفنى الفرنسي الجديد لنادى بيراميدز سباستيان ديسابر المدير الفنى السابق لمنتخب لأوغندا والذى يعلم إمكانات اللاعب جيداً.





ويذكر أن لوميلا كان أحد اللاعبين البارزين خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو مع منتخب أوغندا.



