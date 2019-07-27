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الاثنين المقبل.. عقد رابع ندوات ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين

السبت 27/يوليه/2019 - 06:57 م
الاثنين المقبل.. عقد رابع ندوات ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين
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محمود الجلاد
 
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يواصل برنامج ملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين، يوم الاثنين المقبل، بمسجد مدينة البعوث الإسلامية عقب صلاة المغرب، رابع ندواته بعنوان(بلسان عربي مبين..اللغة العربية وأثرها في فهم النصوص الشرعية )، بحضور الأستاذ الدكتور  محمود توفيق سعد، أستاذ البلاغة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور  إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، و الدكتور علاء جانب، الأستاذ بجامعة الأزهر، والحائز على لقب أمير الشعراء.

وعقدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ثلاث ندوات سابقة لملتقى كبار العلماء للطلاب الوافدين تحت عنوان (السنة النبوية بين نقد السند ونقد المتن: أحكام وضوابط وآثار) و(الفكر المنحرف - أسبابه- منطلقاته - علاجه )، و(القضايا الفقهية المعاصرة بين العلم والدين).

يذكر أن الهيئة تعقد الملتقى يوم الاثنين من كل أسبوع ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك انطلاقًا من قيام الأزهر الشريف  بدوره في تقديم الرؤيا الصحيحة للإسلام والدفاع عنه في كل المحافل، وإيمانًا من الهيئة بدورها في ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، وإقامة جسور التواصل مع شباب العالم كله وبخاصة شباب العالم الإسلامي.

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