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الاتحاد السكندري يصطدم بالعربي الكويتي في دور الـ32 للبطولة العربية

السبت 27/يوليه/2019 - 06:59 م
الاتحاد السكندري يصطدم بالعربي الكويتي في دور الـ32 للبطولة العربية
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محمد الصو
 
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أسفرت قرعة كأس محمد السادس أبطال العرب، عن مواجهة الاتحاد السكندري أمام العربي الكويتي، ضمن منافسات دور ال32 للبطولة.


وأقيمت قرعة البطولة العربية للأندية، اليوم بالمغرب والمطلق عليها اسم محمد السادس نسبة إلى ملك المغرب، بمشاركة الاتحاد والإسماعيلي من مصر.


وكان الاتحاد السكندري، خرج من بطولة الموسم الماضي عقب الهزيمة من الهلال السعودي بمجموع لقائي الذهاب والإياب، بدور الثمانية للبطولة.

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