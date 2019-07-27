محافظ بورسعيد يلتقى وزيرة الصحة

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عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ظهر اليوم، اجتماعًا بمقر غرفة عمليات التأمين الصحي الشامل الجديد.



حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور أحمد محيي القاصد مساعد الوزيرة لشئونت المستشفيات والجهات والهيئات التابعة، والدكتور محمد عبدالرحمن مستشار الوزيرة لقطاع الدعم الفني والمشروعات، والدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد وعدد من قيادات الوزارة.



وتناول الاجتماع استعراض تدريب عملي من خلال "الداتا شو" للفريق الطبي بمستشفى النصر التخصصي للأطفال، لقياس اللياقة البدنية.



ووجهت وزيرة الصحة خلال الاجتماع بإعداد خطة استثمارية للـ٢٦ محافظة المتبقية لتأهيلها لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وخاصةً محافظات: الإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء والأقصر وأسوان، مشيرةً إلى تطبيق المنظومة بالخمس محافظات في الأول من يوليو من العام القادم ٢٠٢٠.



كما شددت على أهمية الاستفادة من الخبرات المكتسبة من تطبيق المنظومة في محافظة بورسعيد، عند تأهيل المحافظات التالية، مع تطبيق المعايير الدولية ومراعاة عدد سكان كل محافظة.



وكذلك تعظيم الاستفادة من دور القطاع الخاص في المنظومة الجديدة بما يعود بالنفع على المرضى، إضافةً إلى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، بما يتوافق مع احتياجات المنظومة.



ومن جهته وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الشكر لوزيرة الصحة علي متابعتها المستمرة للمنظومة، مؤكدًا بان بورسعيد اصبحت تمتلك صروحا طبية علي اعلي مستوي وهو ما شعر بة المواطنين، مشددًا على استمرار السعي نحو تقديم الأفضل دائمًا.



وأكد المحافظ بأن هناك اقبال كبير من المواطنين للتسجيل في منظومة التامين الصحي الشامل الذي نقلة كبيرة للمنظومة الصحية بالمحافظة بعد ان تم رفع كفاءة المستشفيات علي اعلي مستوي من الامكانيات وباحدث النظم لتضاهي كبري المستشفيات بالاضافة الي رفع كفاءة وتطوير المراكز الطبية والوحدات الصحية لتقديم أفضل خدمة طبية. والتي تعد من أولويات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.