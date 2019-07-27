لوكاكو يزيد الغموض حول مستقبله مع مانشستر يونايتد

قرر اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو زيادة الغموض حول مستقبله مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد الكثير من العروض التي قدمت له في الفترة الأخيرة.





ونشر لوكاكو صورة له مع وكيل أعماله عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام قائلا : "ستُستَكمَل قريباً".