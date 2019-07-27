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لوكاكو يزيد الغموض حول مستقبله مع مانشستر يونايتد

السبت 27/يوليه/2019 - 06:54 م
لوكاكو يزيد الغموض حول مستقبله مع مانشستر يونايتد
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أحمد عصام
 
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قرر اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو زيادة الغموض حول مستقبله مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك بعد الكثير من العروض التي قدمت له في الفترة الأخيرة.


ونشر لوكاكو صورة له مع وكيل أعماله عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام قائلا : "ستُستَكمَل قريباً".


وذلك في إشارة إلى إمكانية رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.


يذكر أن نادي إنتر ميلان الإيطالي كان قد فاوض لوكاكو في الفترة الأخيرة، من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق في الموسم المقبل.

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