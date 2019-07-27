سموحة يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي





دخل مسؤولي نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، في مفاوضات جادة للتعاقد مع محمد عبدالمنعم وعمرو جمال لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وأرسل مجلس الفريق السكندري، فاكسا رسميا للقلعة الحمراء، لمعرفة التفاصيل المادية والشروط للتنازل عن خدمات الثنائي لمدة موسم على سبيل الإعارة.





ويرغب حسام حسن المدير الفني لسموحة، في الاستفادة من خدمات الثنائي خاصة بعد اقتراب خروجهما من حسابات الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر، بالموسم الجديد.





وبات عمرو جمال، قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق نهاية الموسم الجاري على سبيل الإعارة، عقب التأكد من عدم الاستعانة به بنسبة كبيرة بالموسم المقبل.



