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درع العسكرية هدية لمحافظ البحر الأحمر من دفعة ١١٣ حربية (صور)

السبت 27/يوليه/2019 - 06:50 م
درع العسكرية هدية لمحافظ البحر الأحمر من دفعة ١١٣ حربية (صور)
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محمد طه
 
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أهدى الملازم عبدالله صلاح برعى بالنيابة عن الدفعة 113 حربية، دفعة المشير عبد الحليم أبوغزالة، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر درع العسكرية، وذلك تعبيرا عن تقديرهم وامتنانهم للمحافظ على دوره الكبير فى تطوير وتنمية المحافظة.

أعرب الملازم أنه يعتبر المحافظ مثله الأعلى الذى يتمنى أن يحقق ما حققه خلال مسيرته بالقوات المسلحة، ناقلا له تحيات جميع خريجى الدفعة 113، مؤكدا على مكانته المميزة بين الخريجين.

وجه محافظ البحر الأحمر الشكر له ولجميع خريجى الدفعة، مؤكدا على أهمية وعظمة دور رجل القوات المسلحة فى الحفاظ على أمن وسلامة البلاد، كما هنأ الدفعة بمناسبة التخرج آملا لهم مستقبل حافل ومشرق فى خدمة وطننا مصر.
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