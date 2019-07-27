"أيام" تامر عاشور تختتم مهرجان الأوبرا بـ الروماني

تختتم فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بالاسكندرية الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بحفل للنجم الشاب تامر عاشور وذلك فى التاسعة مساء الاثنين 29 يوليو.









يتضمن البرنامج عددا من اعماله الخاصة منها ده حكاية ، عشت معاك حكايات ، أيام ، خيالي ، يا اهلا ، قولوله سماح ، خلصانة الحكاية ، إفترقنا ، بيت كبير ، هاجي على نفسي ، تسلم ، في بالي.









يذكر أن تامر عاشور درس بكلية التربية الموسيقية لمدة ثلاثة سنوات ثم التحق بكلية التجارة في جامعة عين شمس، اهتم بالغناء والموسيقي منذ صغره وبدأ التلحين في السابعة عشر من عمره ، وضع الحان الكثير من الأغاني لأشهر المطربين منها نفسي أقولك لـ عامر منيب ، الله أعلم لـ فضل شاكر وخليتني أخاف لـ شيرين ، حقق قاعدة جماهيرية فى مصر والوطن العربى بعد ان قدم العديد من الحفلات والالبومات الناجحة.