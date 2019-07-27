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وصول 926 ألف حاج وحاجة إلى المملكة عبر جميع المنافذ

السبت 27/يوليه/2019 - 06:46 م
وصول 926 ألف حاج وحاجة إلى المملكة عبر جميع المنافذ
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الفجر السعودي
 
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بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (926.726) حاجًا، وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.


وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (881.229)، فيما قدم عن طريق البر (35.148)، وعبر البحر (10.349)، بزيادة (91.244) حاجًا وحاجة، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة (11%).



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