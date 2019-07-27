متحدث الرئاسة: دخل بطولة الأمم الإفريقية كان كبيرًا جدًا

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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، إن وزير الشباب والرياضة، قدم تقريرًا شاملًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تنظيم مصر لبطولة الأمم الإفريقية، وأكد التقرير أن هناك اشادة دولية كبيرة لقدرات مصر في تنظيم البطولات الأممية، وأن القاهرة قادرة تمامًا على استضافة أي حدث عالمي.



وتابع "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "ten"، مساء السبت، أن بطولة الأمم الإفريقية كان لها إيجابيات كثيرة سواء اقتصادية أو سياسية، خاصة أنها أدت لرواج كبير في المحافظات التي استضافت البطولة.



ولفت إلى أن دخل بطولة الأمم الإفريقية كان كبيرًا جدًا، عند مقارنته بالبطولات الأفريقية الماضية، مشيرًا إلى أن مردود البطولة كان كبيرًا جدًا على كافة المستويات.

