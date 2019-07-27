وزير الشباب والرياضة يكرم أبطال منتخب للرماية بالمركز الاوليمبي بالمعادي

كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بحضور اللواء حازم حسنى عبد العليم رئيس الاتحاد المصري للرماية ، ابطال المنتخب القومي للرماية في ٣ احداث عالمية ودولية وافريقية، وهي البطولات التي حقق فيها لاعبي المنتخب المصري للرماية، إنجازات.

قال الدكتور اشرف صبحي- وزير الشباب والرياضة :"نفخر بهذه البطولات، وتشهد الرياضة المصرية في الوقت الحالي طفرة كبيرة، وهذا بسبب دعم القيادة السياسية والتي لا تدخر اي جهد لتطوير اي شيء يحقق الاستفادة لهذا الوطن".

تابع وزير الشباب والرياضة : " يعد هذا التكريم جزء مهم علي المستوي المعنوي ، ونشكر كل الأبطال والاتحاد المصري للرماية علي انجازاتهم وما حققوه من بطولات رفعت اسم مصر عالياً، وأؤكد من هنا أن التعاون مستمر بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاوليمبية".

فيما قال اللواء حازم حسنى عبد العليم - رئيس الاتحاد المصري للرماية: " أتوجه بالشكر للدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة علي دعمه للأبطال الرياضين، وهذا التكريم اليوم وراءه جهد كبير من الاتحاد وابطال الرياضة المصريين في الرمايه، فقد حقق الرماه بطولات عدة وكانت فخر لمصر علي المستوي العالمي، وهو إنجاز للرياضة المصرية ، ونعد مصر بتحقيق بطولات وانجازات في احداث قادمة".

وخلال حفل التكريم ، قام وزير الشباب والرياضة بتكريم كل من اللواء حازم حسنى عبد العليم رئيس الاتحاد المصري للرماية ، والعقيد زكي عبد الله- مدرب رماية خامس عالم، والعقيد طارق صادق - ادارة فريق البندقية، نظرا لجهودهم في بطولة كأس العالم البندقية والمسدس بالهند ، خلال شهر فبراير ٢٠١٩.

كما كرم وزير الشباب والرياضة كل من العقيد محمد فاروق - المدير الفني للبندقية، كابتن اسلام احمد - مدرب تارجت سبرينت، كابتن باسل عادل- مدرب تارجت سبرينت، الرامي كريم ناصر - الحاصل علي مركز ثاني في بطولة العالم فردي وفرق، الرامي طارق ثروت الحاصل علي المركز الثالث في بطولة العالم فردي، الرامي اسلام اسماعيل- الحاصل علي المركز الثاني في بطولة العالم فرق، وذلك لإنجازاتهم في بطولة دوري العالم للتارجت سبرينت بالمانيا خلال يوليو ٢٠١٩.

كما قام وزير الشباب والرياضة بتكريم صلاح الدين قاسم الحاصل علي مركز أول في بطولة اوروبا للإطباق المروحية في إيطاليا خلال يونيو ٢٠١٩.