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تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل كويتي الجنسية بالعجوزة إلى الإثنين

السبت 27/يوليه/2019 - 06:44 م
تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل كويتي الجنسية بالعجوزة إلى الإثنين
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مـروة هيـكل
 
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، جلسة محاكمة 6 متهمين بقتل كويتي بمنطقة العجوزة وسرقته، لجلسة بعد غد الإثنين الموافق 29 يوليو لتعذر حضور باقى هيئة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي بأمانة سر خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

كشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة بإشراف المستشار محمد المنشاوي المحامي العام الأول للنيابة، أن الخادمة عزيزة إمبارك محمد 32 سنة ربة منزل مكنت الذئاب البشرية "على رحيم" 30 سنة "ميكانيكي سيارات" وعبد الرحمن شعبان 19 سنة "عامل" من دخول مسكن المجنى عليه وبحوزتهما أسلحة بيضاء وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه وقاما بتقييده وطرحه أرضا واستوليا على المبالغ المالية، حاول المجني عليه الاستغاثة فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد إزهاق روحه ليتمكنا من إتمام السرقة والفرار بالمسروقات حيث تواجد باقى المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين إتمام المخطط الاجرامى.

اعترف المتهمون تفصيلا بارتكابهم الواقعة وأجروا تمثيلا لجريمتهم بمسرح الحادث وجاءت مطابقة لما سردوه باعترافاتهم وما تم ضبطه أثار مادية وما ورد بتحريات جهات البحث وأقوال شهود الواقعة وما انتهت إليه تقارير مصلحة الطب الشرعى بأن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق.

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