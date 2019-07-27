مصر تُعرب عن التعازي في ضحايا فيضانات بنجلاديش
السبت 27/يوليه/2019 - 06:42 م
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أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، عن خالص التعازي وصادق المواساة في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت بنجلاديش خلال الآونة الأخيرة، مما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.
كما أعرب البيان عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً على وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب بنجلاديش الصديقة في تلك الأزمة.
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