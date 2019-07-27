رئيس برشلونة يطعن نيمار

نفى خوسيه ماريا بارتوميو رئيس برشلونة الإسباني رغبة النادي الكتالوني في عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.





وقال بارتوميو في تصريحات لإذاعة مونت كارلو الفرنسية:" قرأت العديد من الأخبار هذا الصيف في الصحف عن عودة نيمار ولكن الكل يعلم أنه لاعب في باريس سان جيرمان ولدينا الكثير من الإحترام لإدارة النادي الباريسي".





وأضاف :"ليس هناك أي تحركات من جانبنا لضم النجم البرازيلي، هذا هو الوضع الحالي ولا يوجد أى شئ جديد نضيفه".





وعن الفرنسي أنطوان جريزمان، اختتم بارتوميو تصريحاته قائلاً :"إنه من بين أفضل 5 أو 6 لاعبين فى العالم ونحن ملتزمون بالتفكير في المرحلة ما بعد نهاية مشوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي".



