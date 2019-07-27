مجاهد: الطالب في التعليم الفني يمكنه العمل والالتحاق بالجامعة في نفس الوقت

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قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الوزارة لديها خطة واستراتيجية لتطوير التعليم بصفة عامة والفني بصفة خاصة، مشيرًا إلى أن يوجد نوع جديد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية.



وأوضح "مجاهد"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أن الطالب في التعليم الفني يمكنه أن يعمل ويلتحق بالجامعة في نفس الوقت، لافتًا إلى أنه يتم التركيز في المدارس الفنية على الجانب العملي أكثر من النظري.



وأشار إلى محافظة "بني سويف" لديها جامعة تكنولوجية ليلتحق بها خريجي مدارس التعليم الفني، مضيفًا: "الكلية التكنولوجية للصناعة والطاقة هي التي تستقبل طلاب المدارس الفنية".



ونوه نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني إلى أن المفاعل النووي الذي يتم إنشاءه في محطة الضبعة النووية يحتاج إلى عمالة ماهرة مدربة.

