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الشوط الأول.. مصر تتأخر أمام فرنسا 19 - 16 في مونديال اليد للشبا (شاهدوها الآن)

السبت 27/يوليه/2019 - 06:37 م
الشوط الأول.. مصر تتأخر أمام فرنسا 19 - 16 في مونديال اليد للشبا (شاهدوها الآن)
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الفجر الرياضي
 
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حسم منتخب فرنسا الشوط الأول أمام منتخب مصر متقدًما بنتيجة 19 -16، في المباراة التي تجمع المنتخبين حاليًا في نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للشباب المقام حاليًا في إسبانيا.

جاءت البداية سريعة وقوية من جانب المنتخب المصري الذي سيطر سريعًا على بداية الشوط الأول وتقدم 4-0 إلا أن لاعبي الفراعنة لم يستطيعوا الحفاظ على هذا التقدم الكبير، ليدخل المنتخب الفرنسي في أجواء اللقاء ويدرك التعادل ويسيطر على مجريات الشوط الأول تمامًا وينهيه لصالح بنتيجة

مشاهد مباراة مصر وفرنسا بث مباشر الآن :-


 
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