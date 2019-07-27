مجاهد: تحديث المناهج أولى خطوات تطوير التعليم الفني
السبت 27/يوليه/2019 - 06:41 م
داليا الحسين
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن التعليم الفني خصص له مادة في دستور 2014، مشيرًا إلى أن تحديث المناهج أولى خطوات تطوير التعليم الفني.
وأضاف "مجاهد"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أنه تم عقد اجتماعات من خبراء الصناعة والزراعة والفندقة للتعرف على احتياجاتهم من العمالة لتأهيلهم لسوق مصر، لافتًا إلى أن هناك مؤسسات وهيئات دولية مهتمة بتطوير التعليم الفني في مصر مثل الاتحاد الأوروبي وألمانيا.
وأشار نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وإيطاليا تعاني من نقص في الأيدي لعاملة وتحتاج إلى عمالة ماهرة، لافًتا إلى أن عدد طلاب التعليم الصناعي الفني يقترب من 900 ألف طالب وطالبة.
وأضاف "مجاهد"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أنه تم عقد اجتماعات من خبراء الصناعة والزراعة والفندقة للتعرف على احتياجاتهم من العمالة لتأهيلهم لسوق مصر، لافتًا إلى أن هناك مؤسسات وهيئات دولية مهتمة بتطوير التعليم الفني في مصر مثل الاتحاد الأوروبي وألمانيا.
وأشار نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وإيطاليا تعاني من نقص في الأيدي لعاملة وتحتاج إلى عمالة ماهرة، لافًتا إلى أن عدد طلاب التعليم الصناعي الفني يقترب من 900 ألف طالب وطالبة.
Advertisements
المزيد عن: توك شو تعليم فني تطوير التعليم الفني اخبار مصر
- "التعليم" تبدأ تدريب معلمي أول مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالفيوم
- "التعليم الفني": إذا اعتمدنا على المناهج الحالية سنكون "بنحرث في المياه"
- "مجاهد" يكرم أوائل خريجي نظام التعليم والتدريب المزدوج للعام الدراسي 2018/2017
- التعليم: افتتاح مدرسة الضبعة للتكنولوجيا النووية الأحد المقبل
- انطلاق إشارة البدء لمسابقة "شيف المستقبل" للموسم الثاني لمدارس التعليم الفندقي
- مدير التعليم الفني بالقليوبية يتفقد امتحانات تنمية المهارات وقياس المستوى للطلاب (صور)
- نائب الوزير للتعليم الفني يجتمع مع مديري عموم القطاع
- مدبولي: ليس أمامنا سبيل لتحقيق تنمية اقتصادية دون التعليم الفني