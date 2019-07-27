مجاهد: تحديث المناهج أولى خطوات تطوير التعليم الفني

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قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن التعليم الفني خصص له مادة في دستور 2014، مشيرًا إلى أن تحديث المناهج أولى خطوات تطوير التعليم الفني.



وأضاف "مجاهد"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء السبت، أنه تم عقد اجتماعات من خبراء الصناعة والزراعة والفندقة للتعرف على احتياجاتهم من العمالة لتأهيلهم لسوق مصر، لافتًا إلى أن هناك مؤسسات وهيئات دولية مهتمة بتطوير التعليم الفني في مصر مثل الاتحاد الأوروبي وألمانيا.



وأشار نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وإيطاليا تعاني من نقص في الأيدي لعاملة وتحتاج إلى عمالة ماهرة، لافًتا إلى أن عدد طلاب التعليم الصناعي الفني يقترب من 900 ألف طالب وطالبة.

