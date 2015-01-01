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بعد رحيل فاروق الفشياوي.. محبوه يحيون ذكراه بمواقفه الإنسانية (صور)

السبت 27/يوليه/2019 - 05:40 م
بعد رحيل فاروق الفشياوي.. محبوه يحيون ذكراه بمواقفه الإنسانية (صور)
فاروق الفيشاوي
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شيماء عطية
 
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رغم رحيل الفنان فاروق الفيشاوي قبل يومين بعد دخوله غيبوبة كبدية، إلا أن جمهوره ومحبوه لا يزالون يتذكرون مواقفه الإنسانية الخالدة.

وكان الفيشاوي أعلن العام الماضي عن إصابته بالسرطان في حفل تكريمه في افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وبعد صدمة الجمهور والمعجبين في رحيله، بدأ الكثيرون منهم في تذكر المواقف النبيلة التي جمعتهم بالراحل، ونشرها عبر صفحات السوشيال ميديا، ومن بينهم فنانون شباب ومخرجين وجمهور.

وهذه عينة من بعض أهم مواقفه:

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