راشد الغنوشي : الحضور الكبير لابناء الشعب التونسي لجنازة الرئيس اليوم دليل على حبّ هذا الرّجل

أكــد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم السبت 27 جويلية 2019 عقب مواراة الثرى لجثمان رئيس الجمهورية بأن اليوم كان حزينا على كل التونسيين .

وشدد الغنوشي على أن الحضور الكبير لأبناء الشعب لتوديع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قبل أن يواري الثراء هي شهادة موقعة ودليل على الحب الذي يكنه الشعب لشخص الباجي .