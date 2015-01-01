راشد الغنوشي : الحضور الكبير لابناء الشعب التونسي لجنازة الرئيس اليوم دليل على حبّ هذا الرّجل
السبت 27/يوليه/2019 - 05:34 م
محمد وليد الجموسي
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أكــد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي اليوم السبت 27 جويلية 2019 عقب مواراة الثرى لجثمان رئيس الجمهورية بأن اليوم كان حزينا على كل التونسيين .
وشدد الغنوشي على أن الحضور الكبير لأبناء الشعب لتوديع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قبل أن يواري الثراء هي شهادة موقعة ودليل على الحب الذي يكنه الشعب لشخص الباجي .
واشار الغنوشي الى أن التحول الديمقراطي الذي عاشته تونس على اثر وفاة الرئيس لم يتطلب ثورة أو انقلاب وها ان دل على شئ فهو دليل على أن الرئيس الراحل عمل على رعاية النظام الديمقراطي واسس له ومن أخر أعماله دعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية.
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