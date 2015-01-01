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يلا شوت El Pharaana قناة الاتحاد الدولي YouTube بث مباشر مباراة مصر وفرنسا كرة اليد يوتيوب اليوم السبت 27 / 7 / 2019

السبت 27/يوليه/2019 - 05:24 م
يلا شوت El Pharaana قناة الاتحاد الدولي YouTube بث مباشر مباراة مصر وفرنسا كرة اليد يوتيوب اليوم السبت 27 / 7 / 2019
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يواجه المنتخب المصري للشباب لكرة اليد، منافسه منتخب فرنسا، في إطار منافسات الدور نصف نهائي لبطولة العالم للشباب لكرة اليد والتي تقام فعالياتها فى إسبانيا.

 

ومن الجدير بالذكر ان المنتخب المصري قد تمكن من تحقق فوز كبير على حساب المنتخب الفرنسي، بدور المجموعات بنتيجة 37 مقابل 32.

 

وسوف تنطلق أحداث مباراة مصر وفرنسا بنصف نهائي مونديال اليد، فى تمام الساعة السادسة 6:00 من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة.

 

يذكر أن منتخب مصر قد تأهل للدور نصف النهائي عقب الفوز على النرويج بنتيجة 29/27، بينما منتخب فرنسا فاز على نظيره الدنمارك بنتيجة 35/32.


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