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أرسنال على بعد خطوات من الإعلان عن صفقة الموسم

السبت 27/يوليه/2019 - 05:19 م
أرسنال على بعد خطوات من الإعلان عن صفقة الموسم
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عمر عبدالعزيز
 
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كشف الصحفي الشهير "فابريزيو رومانو" أن هناك أخبار إضافية عن النجم الإيفواري نيكولاس بيبي، لاعب فريق ليل الفرنسي، حيث أشار إلى أنه لا يوجد خلاف حول قيمة الصفقة والمتغيرات وهي (80 مليون يورو + إضافات).

وأضاف بأن المحادثات مستمرة مع اللاعب المتألق، من أجل الاتفاق على الشروط الشخصية، وقد صار مسؤولو ارسنال واثقين للغاية من إتمام الصفقة لصالحهم.

الجدير بالذكر ان شبكة "سكاي إيطاليا" ذكرت أن نادي نابولي الإيطالي، كان قد توصل لإتفاق مع ليل للتعاقد مع نيكولاس بيبي، ولكن أرسنال تمكن من نهاية الأمر من خطف اللاعب. 

وانضم نيكولاس بيبي صاحب الـ24 عاماً إلى ليل في عام 2017 قادماً من أنجيه، وخاض مع ليل 79 مباراة في كل المسابقات وسجل 37 هدفاً وصنع 17 آخرين .
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