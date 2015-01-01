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قبل طرح الأفيش الرسمي لفيلمه الجديد.. محمد صلاح يدعم تامر حسني

السبت 27/يوليه/2019 - 05:21 م
قبل طرح الأفيش الرسمي لفيلمه الجديد.. محمد صلاح يدعم تامر حسني
محمد صلاح وتامر حسني
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نور طلعت
 
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نشر لاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عبر "ستوري إنستجرام" الخاص بحسابه الرسمي، صورة ومقطع فيديو من فيلم الفنان تامر حسني "أهواك".

ويُعتبر هذا دعم من صلاح، لتامر حسني، قبل طرح الأفيش الدعائي لفيلمه الجديد، الذي من المفترض أن يخوض به موسم عيد الأضحي المقبل.

الفيلم من تأليف تامرحسني وسيناريو محمد عبد المعطي وإنتاج نيوسينشري، وإخراج سعيد الماروق.

ويشارك في بطولة الفيلم جانب تامر حسني، كل من زينة، وخالد الصاوي، وعدد من الفنانين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وويزو.

جدير بالذكر أن فيلم "أهواك" من إخراج محمد سامي، ومن بطولة تامر حسني وغادة عادل وإنتصار ومحمود حميدة وأمل رزق وأحمد مالك وإلهام عبد البديع وسعاد القاضي،وتم عرضه لأول مرة بدور العرض السينمائى عام ٢٠١٥.

قبل طرح الأفيش الرسمي لفيلمه الجديد.. محمد صلاح يدعم تامر حسني
قبل طرح الأفيش الرسمي لفيلمه الجديد.. محمد صلاح يدعم تامر حسني
قبل طرح الأفيش الرسمي لفيلمه الجديد.. محمد صلاح يدعم تامر حسني
قبل طرح الأفيش الرسمي لفيلمه الجديد.. محمد صلاح يدعم تامر حسني
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