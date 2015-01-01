كورة لايف Egypt vs France مشاهدة مباراة مصر وفرنسا بث مباشر رابط يوتيوب ماتش مصر بدون تقطيع Semi-Finals

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بث مباشر مباراة مصر وفرنسا كرة الید يلا شوت، يواجه المنتخب المصري لكرة اليد منتخب

فرنسا الیوم السبت 27 / 7 / 2019 ،في نصف نھائي كأس العالم لكرة الید للشباب، لقاء من العیار الثقیل

يترقبة الملايين في مصر.





استطاع المنتخب الوطني المصري للشباب حجز مقعدة في دور نصف النھائي وذلك بعدما تمكن في

الانتصار علي صربیا في دور الـ 16 بعدما تصدر مجموعته بالفوز على أسترالیا ونیجیريا والسويد وكوريا

الجنوبیة وفرنسا بفارق 5 أھداف، ويرغب في الخروج من لقاء اللیلة، وھو منتصر والوصول الي الدور القادم

من البطولة، والجدير بالذكر ايضا فان المنتخب الوطني كان قد فاز على 29-27 في دور الـ 8 بعد مباراة

ملحمیة حول فیھا تأخره للفوز بفارق ھدفین.



