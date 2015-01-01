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كورة لايف Egypt vs France مشاهدة مباراة مصر وفرنسا بث مباشر رابط يوتيوب ماتش مصر بدون تقطيع Semi-Finals

السبت 27/يوليه/2019 - 05:18 م
كورة لايف Egypt vs France مشاهدة مباراة مصر وفرنسا بث مباشر رابط يوتيوب ماتش مصر بدون تقطيع Semi-Finals
كورة لايف Egypt vs France مشاهدة مباراة مصر وفرنسا
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مشاهدة يوتيوب قناة الاتحاد الدولي لكرة اليد، رابط مباراة مصر وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد للشباب المقام حاليًا في إسبانيا، تابع معنا المباراة في بث مباشر بدون تقطيع وبجودة عالية الآن.


بث مباشر مباراة مصر وفرنسا كرة الید يلا شوت، يواجه المنتخب المصري لكرة اليد منتخب
فرنسا الیوم السبت 27 / 7 / 2019 ،في نصف نھائي كأس العالم لكرة الید للشباب، لقاء من العیار الثقیل
يترقبة الملايين في مصر.

استطاع المنتخب الوطني المصري للشباب حجز مقعدة في دور نصف النھائي وذلك بعدما تمكن في
الانتصار علي صربیا في دور الـ 16 بعدما تصدر مجموعته بالفوز على أسترالیا ونیجیريا والسويد وكوريا
الجنوبیة وفرنسا بفارق 5 أھداف، ويرغب في الخروج من لقاء اللیلة، وھو منتصر والوصول الي الدور القادم
من البطولة، والجدير بالذكر ايضا فان المنتخب الوطني كان قد فاز على 29-27 في دور الـ 8 بعد مباراة
ملحمیة حول فیھا تأخره للفوز بفارق ھدفین.

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