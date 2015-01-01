مصر تدين الهجوم الانتحاري المميت على مكتب رئيس بلدية مقديشو

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قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن مصر أدانت اليوم السبت الهجوم الإرهابي المميت الذي استهدف مكاتب رئيس بلدية العاصمة الصومالية مقديشو.



وقال البيان المصري "حكومة مصر وشعبها متضامنون مع نظرائهم الصوماليين ضد كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب."



كما أسفر هجوم انتحاري على مكاتب عمدة مقديشو يوم الأربعاء عن مقتل سبعة مسؤولين حكوميين، وكان رئيس البلدية من بين المصابين.



وقالت تقارير أخرى في اليوم التالي أن عدد القتلى ارتفع إلى 11.



كما أعلنت جماعة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع بعد 11 يومًا فقط من مقتل 26 شخصًا وإصابة 56 آخرين في هجوم على فندق بمدينة كيسمايو الساحلية جنوب الصومال.



وتعاني مصر أيضًا من سلسلة من الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة المئات من رجال الشرطة والجنود والمدنيين منذ أطاح الجيش بالرئيس الإسلامي السابق والرئيس محمد مرسي في يوليو 2013 ردًا على الاحتجاجات الجماهيرية.



وتمت المطالبة بمعظم العمليات الإرهابية في مصر من قبل جماعة مقرها سيناء تابعة لجماعة داعش المسلحة.

