المشدد 3 سنوات لعامل هتك عرض طفل في دار رعاية بالشرقية
السبت 27/يوليه/2019 - 05:20 م
إسلام علي
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، عامل بجمعية لذوي الإحتياجات الخاصة، بمدينة العاشر من رمضان، بالسجن المشدد 3 سنوات، لقيامه بالتعدي جنسيا علي طفل معاق بالدار.
صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل.
تعود أحداث القضية رقم 5896 لسنة 2019 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، ليوم 15 يناير، عندما تقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا بقيام " عادل س ع ف" 27 سنة عامل بجمعية " ن ال" لذوي الإحتياجات الخاصة، بهتك عرض الطفل" إ م أ إ" 8 سنوات.
وتبين من التحريات التي قام بها الرائد أحمد غازي، رئيس مباحث قسم أول العاشر، أثناء قيان " أ م إ" 40 سنة ربة منزل مقيمة العاشر، بإستضافتها لنجلها لاحظت عليه وجود أثار إصابية بدبره فتوجهت لتحرير بلاغ، وتبين أن المتهم أستغل إعاقة الطفل وإستدرجه لمكان خالي، وقام بالتعدي عليه جنسيا، وتم القبض عليه وإحالته من قبل النيابة العامة، إلي محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.
صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد التوني، ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل.
تعود أحداث القضية رقم 5896 لسنة 2019 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، ليوم 15 يناير، عندما تقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير البحث الجنائى، يفيد بلاغا بقيام " عادل س ع ف" 27 سنة عامل بجمعية " ن ال" لذوي الإحتياجات الخاصة، بهتك عرض الطفل" إ م أ إ" 8 سنوات.
وتبين من التحريات التي قام بها الرائد أحمد غازي، رئيس مباحث قسم أول العاشر، أثناء قيان " أ م إ" 40 سنة ربة منزل مقيمة العاشر، بإستضافتها لنجلها لاحظت عليه وجود أثار إصابية بدبره فتوجهت لتحرير بلاغ، وتبين أن المتهم أستغل إعاقة الطفل وإستدرجه لمكان خالي، وقام بالتعدي عليه جنسيا، وتم القبض عليه وإحالته من قبل النيابة العامة، إلي محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.
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