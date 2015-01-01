واشنطن تقلل من أهمية التجربة الصاروخية الأخيرة لبيونج يانج

قللت الولايات المتحدة الأمريكية من أهمية التجربة الصاروخية الأخيرة التى أعلنت عنها كوريا الشمالية.





وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، وفقا لما ذكرته صحيفة (بوليتيكو) الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، إننا ندعو بيونج يانج للتوقف عن ذلك..معربة عن أملها فى أن يستمر الجانبان فى إجراء مفاوضات.





وتابعت : "إننا نواصل دعوة كوريا الشمالية لوقف جميع الاستفزازات ، إن الإدارة (الأمريكية) ملتزمة بالانخراط الدبلوماسى معها وسنواصل العمل فى هذا الاتجاه"..معربة عن أملها فى أن تسفر المفاوضات التى تجرى على مستوى العمل، عن نتائج إيجابية.





وكان مسؤولون من كوريا الجنوبية قد أعلنوا أمس الجمعة، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين جديدين قصيرى المدى فى أول تجربة صاروخية منذ أن اتفق الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب على استئناف محادثات نزع السلاح النووى الشهر الماضى.