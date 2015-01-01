مانشستر يونايتد يعرض على يوفنتوس صفقة من العيار الثقيل

يواصل نادى يوفنتوس الإيطالى، مساعيه من أجل الفوز بسباق التعاقد مع المهاجم الدولي البلجيكى روميلو لوكاكو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

يواصل نادى يوفنتوس الإيطالى، مساعيه من أجل الفوز بسباق التعاقد مع المهاجم الدولي البلجيكى روميلو لوكاكو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاى سبورت" الإيطالية، فإن مسؤولي اليوفى يفكروا فى عرض النجم الأرجنتينى باولو ديبالا على الشياطين الحمر، وذلك من خلال صفقة تبادلية للحصول على خدمات لوكاكو.

ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاى سبورت" الإيطالية، فإن مسؤولي اليوفى يفكروا فى عرض النجم الأرجنتينى باولو ديبالا على الشياطين الحمر، وذلك من خلال صفقة تبادلية للحصول على خدمات لوكاكو.