مانشستر يونايتد يعرض على يوفنتوس صفقة من العيار الثقيل
السبت 27/يوليه/2019 - 05:08 م
عمر عبدالعزيز
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يواصل نادى يوفنتوس الإيطالى، مساعيه من أجل الفوز بسباق التعاقد مع المهاجم الدولي البلجيكى روميلو لوكاكو، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.
ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاى سبورت" الإيطالية، فإن مسؤولي اليوفى يفكروا فى عرض النجم الأرجنتينى باولو ديبالا على الشياطين الحمر، وذلك من خلال صفقة تبادلية للحصول على خدمات لوكاكو.
وذكرت تقارير صحفية سابقة، ان المهاجم البلجيكى قد خرج من حسابات نادي إنتر ميلان الإيطالى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، بسبب المغالاة المادية من جانب مسئولى الشياطين الحمر، حيث طالبوا بالحصول على 80 مليون يورو.
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