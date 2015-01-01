تفاصيل مقتل عروس المنوفية على يد زوجها قبل مرور 24 ساعة على الزفاف
السبت 27/يوليه/2019 - 05:17 م
أحمد الباهي
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لقيت "منار. ع. ا" البالغة من العمر 19 عامًا، من قرية القرنين التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مصرعها على يد زوجها "محمد. م" محامي، وذلك قبل أن يمُر 24 ساعة على حفل زفافهما.
حيث أشار شقيق المجني عليها إلى أنه ذهب إلى شقيقته صباح اليوم للاطمئنان عليها، وتفاجئ بوجودها جثة هامدة غارقة في دمائها داخل منزلها الجديد، وعدم وجود زوجها بالداخل.
كما أشار الأهالي بالقرية إلى أن عم العريس حاول تهريبه خارج القرية، ولكن أهل المجني عليه تمكنوا من الإمساك به، كما تم نقل جثة العروس إلى مستشفى الباجور العام، وتباشر النيابة التحقيقات اللازمة.
حيث أشار شقيق المجني عليها إلى أنه ذهب إلى شقيقته صباح اليوم للاطمئنان عليها، وتفاجئ بوجودها جثة هامدة غارقة في دمائها داخل منزلها الجديد، وعدم وجود زوجها بالداخل.
كما أشار الأهالي بالقرية إلى أن عم العريس حاول تهريبه خارج القرية، ولكن أهل المجني عليه تمكنوا من الإمساك به، كما تم نقل جثة العروس إلى مستشفى الباجور العام، وتباشر النيابة التحقيقات اللازمة.
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