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بعثة من المجلس التصديري للكيماويات يزور غانا سبتمبر المقبل

السبت 27/يوليه/2019 - 05:13 م
بعثة من المجلس التصديري للكيماويات يزور غانا سبتمبر المقبل
خالد أبو المكارم
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الفجر الاقتصادي
 
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قال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية اليوم السبت، أن بعثة من المجلس تضم 25 شركة ستسافر لغانا خلال الفترة 22–27 ‏سبتمبر المقبل، بغرض تنشيط التواجد المصري، وتعظيم تنافسية، منتجات الصناعات المختلفة في الأسواق العالمية، والتعرف على الفرص الاستثمارية والتصديرية والمشروعات المتاحة.

وتابع المكارم، أن البعثة ستعرض المنتجات المصرية للشركات المشاركة برحلة الترويج، وستقدم عينات وكتالوجات ومطبوعات دعائية وترويجية لزيادة تنافسية هذه المنتجات داخل السوق الغاني.

وأضاف، أنه سيتم عقد لقاءات ثنائية مع الجانب المناظر من الجهات الحكومية والهيئات والاتحادات والغرف ورجال الأعمال، وكبريات الشركات الخاصة المستهدف عمل شراكات معها أو توقيع عقود وتوكيلات أو عقود توزيع.

من جانبه صرح المدير التنفيذي للمجلس، وليد عزب، بأن برنامج البعثة يتضمن تنظيم زيارات ميدانية للسوق الغاني، وعقد لقاءات ثنائية مرتبة مسبقا بين الشركات المصرية والشركات الغينية، وإعداد زيارات ميدانية لمقار الشركات في غانا لكل شركة مشاركة، فضلا عن تنظيم ندوة مختصرة عن التجارة والاستثمار في غانا.

وأشار، إلى أنه لضمان نجاح البعثة فمن المقرر أن يتم ارسال وفد تحضيري من المجلس لدولة غانا في الفترة من 17–23 أغسطس/آب المقبل بغرض التحضير والإعداد الجيد لاستقبال البعثة التجارية للشركات.

وشهدت الصادرات المصرية إلى غانا تطوراً ملحوظا خلال عام 2018، حيث بلغت قيمتها 90.6 مليون دولار، مقابل 63.3 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 43 في المئة.

وانخفضت واردات مصر من غانا بعام 2018 لتسجل 10.5 مليون دولار، مقارنة بـ11 مليون دولار عام 2017، وبذلك بلغ حجم التجارة بين البلدين 101.2 مليون دولار عام 2018 مقارنة ب 74.4 مليون دولار عام 2017 بزيادة قدرها 36 في المئة.

وتظهر الإحصاءات المصرية، أن غانا هي رابع سوق في أفريقيا يستقبل الصادرات المصرية بعد كل من كينيا ونيجيريا وأثيوبيا.
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